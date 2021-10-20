В метро Киева приходится платить по 16 грн за поездку: как и почему пассажиры теряют деньги с карт

Многие жители и гости Киева, чтобы не стоять в очередях, расплачиваются возле турникетов метро обычными банковскими картами. Но тут возникла проблема – деньги могут списываться не только тогда, когда пассажиры покупают поездку. Без вашего ведома платеж могут продублировать даже через несколько дней или целую неделю, когда метрополитеном вы уже не пользуетесь.

А если у вас не настроено оповещение от банка, то можно платить за одну и ту же поездку по нескольку раз, даже не догадываясь об этом.

Как это возможно и почему так происходит – узнавал OBOZREVATEL.

Наверное, я бы не узнала о такой проблеме, если бы сама с ней не столкнулась. В субботу, 9 октября в 12:49 я хотела расплатиться в метро картой банка Пивденный, но, как оказалось, деньги на ней закончились, и система дала "отказ". Об этом мне тут же пришло сообщение из банка. Я воспользовалась картой другого банка и прошла турникет.

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На этом все должно было закончиться. Но через 8 дней, 17 октября опять же в 12:49, когда я уже находилась дома, мне снова пришло сообщение от Пивденного, что я якобы пытаюсь расплатиться картой за какую-то "предварительную поездку", и опять якобы получаю отказ. Это закономерно, ведь карта – пуста.

Первое что пришло в голову в такой ситуации – картой пользуется кто-то другой, возможно, сделав ее дубликат. Но меня смутило идентичное время платежей. Потому я решила позвонить в банк, чтобы выяснить, в чем же дело.

В контакт-центре банка Пивденный на жалобу о попытке повторного списания средств тут же уточнили: "Это было в киевском метрополитене?". И услышав утвердительный ответ, сообщили, что мой случай – не единичный.

"В метрополитене бывает, что идет повторный запрос на оплату через некоторое время", – сказали в контакт-центре. В банке проверили информацию по карте и подтвердили, что в установленное время от Киевского метрополитена действительно был запрос на списание у меня средств. Но почему это произошло, если я не пользовалась метрополитеном?

Подобные случаи происходили и с киевлянкой Валентиной. Девушка расплачивалась в метро картой ПриватБанка, а на следующий день или через несколько дней получала SMS о повторном списании денег за проезд в метро.

"Я просто сижу дома, а у меня повторно сняли деньги. Я вначале даже запаниковала, что кто-то украл карту. Но нет, посмотрела – карта на месте. Я никуда не обращалась, жалоб не писала. Эти 8 гривен не стоили того", – говорит Валентина.

После таких случаев девушка решила оплачивать проезд картой другого банка, и проблема исчезла.

И я и Валентина заметили повторное снятие денег только потому, что у нас настроено оповещение от банка о проведенных операциях. Если же вы периодически расплачиваетесь картой у турникета метро, но уведомлений у вас нет – возможно, вы также платили за одну и ту же поездку по нескольку раз, но даже не знаете об этом.

Эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов уверен, что повторное списание – непреднамеренное, это баг системы. Причин для подобной ситуации может быть несколько. К примеру, возможен вариант, что вы оплатили проезд, система пропустила вас, но деньги со счета на самом деле не списались.

"Может не пройти оплата по причине отсутствия денег, отсутствия связи, либо еще какой-то баг. Но автомат при этом вас пропустил и вы уехали. Дальше система смотрит: 20 человек прошло, а оплат – 18. Значит, она может искать, какая из карточек не сработала и посылать запрос на повторную оплату. Человек мог не заметить, что деньги изначально не списались со счета. Зато когда приходит повторное списание, – это сразу вызывает вопросы", – говорит эксперт.

Также система, пропустив кого-то и не сняв оплату, теоретически может пытаться компенсировать деньги за счет других пользователей, говорит Болгов. Система в поиске может подавать запросы на многие карты, которые ранее она идентифицировала как проблемные.

В целом, багов системы может быть много. Но в чем именно заключается проблема, могут объяснить только в метрополитене или департаменте транспортной инфраструктуры КМДА. Но там на момент выхода материала ответ не предоставили.

В пресс-службе Ощадбанка, который отвечает за платежную систему в столичном метро на наш запрос сказали, что случаи повторного списания средств действительно возможны. Более того, на них настроена система в том случае, если на банковской карте изначально не было средств на поездку.

"Бывают случаи, когда человек не знает, что на его карточке нулевой баланс, и пытается оплатить проезд в метро. Такая карта автоматически попадает в стоп-лист до момента ее пополнения и авторизации средств за предыдущую поездку. Когда карта будет пополнена, из нее спишется долг за неоплаченную поездку, карта будет выведена из стоп-списка, и ею снова можно будет оплачивать проезд в метрополитене", – говорится в ответе.

Исходя из ответа банка получается, что если платеж по карте отклонен и вы оплатите поездку другим путем (иначе турникет вас в большинстве случаев не пропустит, у него нет функции "оплата в долг"), то после пополнения карты деньги все равно уйдут еще раз.

В то же время Болгов успокаивает – такое возможно не везде. Если вы делаете более серьезную покупку, к примеру, покупаете продукты в магазине, одежду или технику, повторное списание практически исключено, ведь в таком случае, в отличие от метро, у вас есть чек, который подтверждает операцию.

Болгов в проблемных случаях советует обращаться в метрополитен и к своему банку: "Нужно проверять информацию, списывалась ли прошлая поездка или нет. Это баг системы, который нужно разбирать непосредственно там".

В моем случае деньги не списались, но и услуга не была предоставлена. Потому в контакт-центре банка Пивденный предложили единственный вариант – перевыпустить карту, чтобы система больше наверняка не смогла повторить списание. Но решение, как для такой проблемы, чересчур хлопотное.

Причин для повторного списания денег при оплате банковской картой в метро может быть несколько. В некоторых случаях метрополитен возвращает себе то, что вы ему не доплатили, но в некоторых все же фактически требует с граждан двойной тариф.

8 гривен с одного человека – это пустяк. Многие если и обратят внимание на повторное списание, не будут ругаться и требовать вернуть эти деньги. Но сколько таких списаний может идти ежедневно, и какие суммы киевляне отдают метрополитену за неиспользованную услугу, даже не зная об этом? Посчитать невозможно, но вероятно, немало.

В то, что коммунальное предприятие или государственный банк может намеренно проводить повторные операции, верится с трудом, тем более в случае таких мелких сумм. Вероятно, система в чем-то дает сбой. Хочется надеяться, что о проблеме в метрополитене знают и пытаются ее устранить. Ведь платить за одну поездку несколько раз, сколько бы она ни стоила, вряд ли кому-то из пассажиров захочется.