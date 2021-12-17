Цены на газ взлетели: что устроил "Газпром" и как за это заплатит Украина

Цены на газ 15 декабря в Европе побили очередной рекорд и достигли отметки в $1500 за тысячу кубометров. О том, на что повлияет новая стоимость, почему взлетели цены и на что они повлияют, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Газпром" на фоне проблем с запуском "Северного потока-2" продолжает эскалацию. Объемы поставок искусственно занижают, дополнительные транзитные мощности у Украины заказывать отказываются.

"Он ("Газпром", – ред.) создал дефицит газа, не заполнив в свое время газохранилища и ограничивая поставки голубого топлива в Европу транзитом через Украину и через Ямал – Европа. Вот это основные причин", – говорит президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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Энергетические рынки очень восприимчивы к новостям. На ситуацию, среди прочего, могли повлиять заявления главы немецкого МИДа Анналены Бербок. Ранее она сообщала, что в таком виде газопровод сертификат не получит. А без сертификации запускать его не будут. Проблема в том, что "Газпром" фактически и контролирует "трубу", и планирует использовать его для поставок газа. А это нарушает европейские правила.

Инвестиционный банкир Павел Присяжнюк прогнозирует, что к лету 2022-го цена на газ в Европе снизится с $1500 до $600 за тысячу кубометров. При этом такой стоимости голубого топлива, как была летом 2021-го, ожидать не стоит.

"К таким ценам, которые были в начале лета 2021 года, 300-400 долларов за тысячу кубометров, мы не вернемся. Скорее всего, к лету 2022-го будет снижение цены до 600 долларов. На это влияет много факторов: наличие ресурса, спрос, объемы потребления электрической и тепловой генерации и промышленности", – отмечает эксперт.

Прежде всего цены бьют погазохимической промышленности, где газ используется как сырье. Еще осенью прекратил работу целый ряд предприятий этой отрасли. К примеру, в сентябре британская компания CF Industries Holdings закрыла два своих завода по производству химических удобрений.

Резко дорожают также и удобрения. Крупные агрохолдинги в Украине, которые наиболее эффективны и имеют более высокую прибыльность, в следующем году, просто проинвестируют часть заработанных денег в стабильную поставку удобрений. В тоже время малые хозяйства будут снижать объем закупки удобрений и это негативно повлияет на урожайность.

"Думаю, в случае затяжной и холодной зимы возможно дополнительное потребление газа тепловой генерацией. А это приведет к повышению цен на электроэнергию. И, как результат пострадают те предприятия, которые так и не смогли стать более энергоэффективными. Как следствие, подорожает вся продукция по цепочке и больше заплатит конечный потребитель", – добавил Присяжнюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.