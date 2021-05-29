Цены на газ снижаться не будут, оснований для этого нет – "Нафтогаз"

В Украине по состоянию на июнь нет оснований для снижения тарифов на голубое топливо. Европейские подземные хранилища газа заполнены лишь на 35%.

Об этом в ответ на запрос OBOZREVATELзаявили в газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины".

"На сегодня на рынке пока нет предпосылок для снижения цены. Об этом также говорит ситуация, которая сложилась в Европе. По состоянию на конец мая 2021 около 36 млрд куб. м природного газа хранится в ПХГ Европы, и это только 35% наполненности. Это на 37 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году – по состоянию на конец мая 2020 года. Несмотря на незначительное снижение (6-7%), высокие цены на природный газ в Европе сохраняются – по состоянию на конец мая стоимость природного газа на европейских хабах достигает 25,4 евро/МВт-час", – говорится в официальном ответе.

В компании также отметили, что ожидания касательно снижения цены на летний период вполне оправданы. В то же время тренд может измениться из-за форс-мажорных обстоятельств на рынках.

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"На сегодня на открытом рынке газа свои ценовые предложения предоставляют более 50 поставщиков. Клиент всегда может сравнить и выбрать наиболее выгодное для себя предложение, после чего с легкостью сменить поставщика. Стоит обращать внимание также на уникальные тарифные планы и варианты оплаты, которые предлагают поставщики. Активная конкуренция за клиентов продолжается. И цена на газ – один из главных факторов выбора компании. Поэтому поставщики будут делать максимум, чтобы оптимизировать цену для клиента и находить новые решения для экономии", – отмечают в компании.

Напомним, почти все газопоставляющие компании уже опубликовали месячные цены на газ на июнь, а также обновили годовое предложение. Сейчас цена газа в месячном пакете колеблется от 7,80 до 12 грн за кубометр. Годовой тариф остается в диапазоне: от 7,80 до 13,5 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.