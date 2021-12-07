Цены на газ повысят для украинцев на 20%: в Кабмине опубликовали прогноз тарифов на коммуналку

В Украине в 2022 году тарифы на газ повысят на 20%. При этом электроэнергия подорожает на 17,5%, а горячая вода и отопление – на 16%. В целом же инфляция составит 8%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерство экономики Украины. Стоит отметить, что составленный прогноз – результат опроса ведущих по мнению ведомтсва экспертов-аналитиков. При этом озвученные цифры нельзя воспринимать как официальный прогноз министерства.

Как изменятся цены на коммуналку в 2022 году:

газ +20%

электроэнергия +17,5%

горячая вода и отопление +16%

В 2023 году:

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газ +7,5%

электроэнергия +10%

горячая вода и отопление +10%

В 2024 году:

газ +10%

электроэнергия +5%

горячая вода и отопление +7,5%

Отметим, в Украине тариф на газ не будет меняться для населения как минимум до конца отопительного сезона 2021/2022. После, с учетом роста мировых цен, а также прогнозов о том, что в следующем году газ подешевеет незначительно, подорожания избежать будет крайне сложно.

Вместе с газом возникают основания для того, чтобы пересмотреть тарифы на горячую воду и отопление. В их себестоимости генерации голубое топливо занимает до 80%. Также есть основания для повышения тарифов на электроэнергию, однако власти такое подорожание искусственно сдерживают.

В целом же, согласно экспертным прогнозам, в 2022 году украинцев ждет резкое подорожание коммунальных услуг.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.