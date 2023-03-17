Цены на электроэнергию в Украине пересчитают в разы: сколько должен стоить ток для вступления в ЕС

В Украине тариф для населения в случае повышения до рыночного уровня может составить около 5-7 грн за кВт*час. При этом на данный момент при потреблении до 250 кВт*час электроэнергия стоит 1,44 грн, а при потреблении более 250 кВт*час – 1,68 грн за каждый кВт*час. При этом для вступления в ЕС нужно отказаться от ручного регулирования тарифов.

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"Объективно разрыв между установленной ценой и реальной стоимостью электроэнергии растет", – рассказал "Фокусу" эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сегодня в Украине нужно ставить вопрос, будет ли переход к рыночному ценообразованию или же цены на электроэнергию, как и раньше, будут регулироваться государством.

"Если Украина намерена вступить в Евросоюз, то государству следует срочно отказаться от установления цен на электроэнергию, и в ближайшее время переходить к рыночному ценообразованию",– уверен Владимир Омельченко. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что повышение цен на электроэнергию для населения назрело уже давно, и в самом Кабмине собирались такое повышение провести весной 2022 года, однако нападение России заставило правительство пересмотреть планы.

Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, отметил, что в Украине сегодня цена электроэнергии для населения ниже, чем тариф на распределение электроэнергии, который оплачивают энергокомпании. "Тариф на распределение сегодня где-то 2,2 грн. Тариф для населения, если оценивать все затраты компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть порядка 5-7 гривен за кВт-час", – говорит эксперт.

Уровень повреждений энергосистемы после атак РФ очень велик, и сейчас компаниям нужны существенные финансовые вливания. В частности, говорят о первом повышении уже весной 2023 года – до 2,5 грн за кВт-час, а ближе к началу нового отопительного сезона может быть второй этап роста тарифа – до 4 гривен за кВт-час.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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