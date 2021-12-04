Цену на газ для части украинцев могут поднять до 46 грн за куб: в "Нафтогазе" рассказали, кому

В Украине тарифы на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ПОН), могут резко взлететь и меняться ежедневно. К примеру, 3 декабря цена для таких украинцев составляет 46,7 грн за куб.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаза". Отметим, услугами поставщика последней надежды (функцию выполняет НАК) пользуются те, чьи поставщики не смогли выполнять свои обязательства. Таких клиентов автоматически на три месяца отдают ПОН, а после они должны выбрать другого поставщика и заключить с ним уже долгосрочный договор.

"Цена газа поставщика последней надежды рассчитывается по формуле, утвержденной постановлением Правительства. И газоснабжающая компания обязана поставлять газ всем своим потребителям по этой цене, которая может меняться каждый день. К примеру, сегодня она составляет 46,7 грн/куб. м газа", – заявили в компании.

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"Нафтогаз" обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с просьбой перевести всех клиентов ПОН на свой годовой тариф (7,96 грн за куб), однако комиссия до сих пор не приняла решение. Речь идет примерно о 500 тыс. клиентов. С одной стороны, если они не дадут разрешению "Нафтогазу", то сотням тысяч семей придут огромные платежки за газ. С другой же стороны, если "Нафтогазу" передадут всех клиентов, это, фактически, нарушит конкурентные условия.

"ПОН – это временное решение для таких потребителей. Они должны в течение нескольких месяцев выбрать нового рыночного поставщика газа. Об этом мы постоянно напоминаем и просим сделать", – говорится в сообщении.

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