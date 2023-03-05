В Украине ввели отключения света: у кого не будет электроэнергии

В Украине 5 марта не устанавливались лимиты на потребление электроэнергии. Соответственно, массовые отключения света в областях применять не планируют. Однако в ряде регионов, в т.ч. на Одесщине и Киевщине, ожидаются ремонтные работы на электросетях.

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Как сообщили в ДТЭК, также причиной ограничения могут стать повреждения сетей в некоторых энергоузлах. Если такая ситуация возникнет, отключать свет тоже обещают по графикам.

В Киевской области 5 марта запланированы ремонты. Их, в частности будут проводить в Яготинской территориальной громаде. В этой связи с 09:00 по 17:00 будут отключения электроэнергии в части Яготина (ул. Независимости, Дарницкая, Винниченко, Чкалова, Лермонтова, Парковая, Гастелло, Бондаренко; Засупоевка, садовое общество "Алгоритм").

Как добавили в "Укрэнерго", 5 марта ремонтные бригады начнут дополнительные ремонтные работы и на энергообъектах в Одесской области. "Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому в воскресенье, а также в понедельник возможны временные ограничения потребления", предупредили энергетики.

Работы проводятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения. "Поэтому даже их возобновление функционирования, к сожалению, не исключает риски возникновения отказов других элементов сети, питающих Одессу, которые могут произойти во время проведения ремонтных работ", – отметили в "Укрэнерго".

Тем не менее по состоянию на 10 утра 5 марта отключения на Одесщине не планируются. "Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна попустить объем электроэнергии, которой нужен городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", – сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в процессе восстановления энергетики после ракетных атак России будет стремиться не просто отремонтировать старые мощности, но и получить новое качество всей энергосистемы. К примеру, генерация станет ближе к потребителю – появится больше мелких электростанций (в т.ч. "зеленых"), которые будут поставлять ток в небольшом радиусе.

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