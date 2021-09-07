Тимошенко предложила план снижения тарифов и увеличения субсидий

Повышение тарифов на тепло и газ вдвое не выдержат 80% людей в стране, поэтому парламенту следует объединиться вокруг главных ныне вопросов – снижения цен на квартплату и выплату субсидий. Для этого команда "Батьківщини" уже разработала соответствующие законопроекты.

Об этом заявила Председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете, сообщила пресс-служба политсилы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Проблемы, с которыми сегодня живут люди, – это и инфляция, и недоступность системы здравоохранения, и падение качества образования, но я хочу сосредоточиться на том, что практически через месяц станет самой большой проблемой страны. На крайне бедные семьи обрушивают повышение тарифов на тепло и на газ в 1,5-2 раза. По расчетам Ассоциации Укртеплокоммунэнерго, за однокомнатную квартиру в месяц придется платить на 1000 гривен больше", – отметила Тимошенко.

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Она отметила, что повестка дня Верховной Рады нашпигована лоббистскими законами, тогда как власти следует "повернуться лицом к людям" и выполнить свои обещания, по меньшей мере – завершения эпохи бедности.

"Это значит, что надо немедленно всем объединяться не вокруг ссор и противостояний, а вокруг глубокого пересмотра курса страны. Ситуация не безвыходная. Первое, что нам нужно сделать, – проанализировать ситуацию и признать, что такие тарифы не выдержит 80% людей в Украине. Соответственно, следует вернуться к нашему закону №4680, который возвращает отечественный газ украинцам по честной цене", – убеждена лидер "Батьківщини".

Второе, на что обратила внимание Председатель партии, – это нехватка в бюджете средств на выплаты субсидий. Их осталось 7% от запланированной суммы.

"Наша команда предлагает немедленно рассмотреть законопроект, который мы сейчас регистрируем, чтобы 2,7 миллиарда долларов, полученных от МВФ, направить на субсидии людям. Мы открываем этот документ для подписания всеми лидерами фракций и для объединения. И последнее, что я требую, – в пятницу мы должны заслушать премьера, чтобы он рассказал, где у него деньги на субсидии, откуда повышение тарифов в 1,5-2 раза, когда хватает украинского газа, и сколько еще будут издеваться над украинцами, зарабатывая на этом миллиарды", – возмутилась Тимошенко.