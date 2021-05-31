Тарифы на отопление в Украине резко вырастут: озвучены цифры

В Украине по оценкам экспертов тарифы на отопление в большинстве городов вырастут на 15-20%. С одной стороны, для тепловиков каждый кубометр газа подорожает на 2,5 грн, с другой – выросли расходы и на другие составляющие тарифа.

Об этом говорится в материале UBR. Даже с учетом цены в 7,4 грн за кубометр с НДС, которой хотят добиться местные власти, теплокоммунэнерго (ТКЭ поставляют горячую воду и тепло) в большинстве случаев придется подавать заявки на повышение стоимости центрального отопления для домохозяйств.

В отопительном сезоне 2020/21 тепловики не имели права пересматривать тарифы. В действующие расценки заложена стоимость газа в 4,8 грн за кубометр с НДС, то есть на 2,5 грн меньше. "Услуги теплопоставщиков, по оценкам экспертов, в большей части городов Украины подорожают как минимум на 15-20% относительно отопительного сезона 2020/21", – говорится в материале.

"Нафтогаз" должен был до 30 мая предоставить ТКЭ годовые коммерческие контракты на газ по цене 7,4 грн/куб. м, с учетом налога на добавленную стоимость (20% НДС), и на условиях постоплаты. Для Киева это даже немного меньше стоимости газа, которую закладывали тепловики в тариф для потребителей прошедшей зимой. В среднем по Украине – дороже на 2,5 тыс. грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезд за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.