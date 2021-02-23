Тарифы на газ украинцам хотят считать по новым правилам: Витренко анонсировал единую платежку

В Украине хотят ввести ограниченную наценку на газ, также Минэнерго разрабатывает варианты, как снизить разницу между размерами абонплаты в разных регионах.

Об этом и.о. министра Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook. Он также предложил объединить платежку за абонплату и сам газ. "Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифы в других регионах", – написал политик.

Отметим, объединение платежек в лучшем случае поможет сэкономить на бумаге. А вот ограничение максимального размера абонплаты может отобразиться в первую очередь на жителях отдаленных и малонаселенных регионов. Чем меньше населения и больше протяжность "труб", тем выше размер абонплаты.

"Мы прорабатываем введение ограничения наценки монополистов на розничном рынке и совершенствования работы оптового рынка в частности по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании. Для потребителей это означает снижение цены", – написал Витренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.