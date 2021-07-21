Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк заявил, что нет другого выхода, кроме как выравнивать тариф на электроэнергию. Отмечается, что скоро должно быть принято решение о механизме.

Об этом Тарасюк рассказал в интервью "Экономической правде". "Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", – сказал глава НКРЭКУ.

Тарасюк отметил, что на данный момент обсуждаются различные сценарии, но нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. При этом будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

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"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", – сказал Тарасюк.

Ранее сообщалось, что в Украине с июня 2020-го по июнь 2021-го выросли в цене все коммунальные услуги. Больше всего подорожал газ – на 175%. Это стало результатом внедрение рыночного формирования цены при условии рекордно высоких цен на энергоресурсы на европейском рынке.

В среднем же коммуналка за год подорожала на четверть. И это без учета запланированного на август перерасчета цен на электроэнергию (тариф для тех, кто тратит много кВт*час в месяц, может увеличится в разы).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине граждане, которые имеют скрытый дополнительный доход, могут лишиться субсидий. В ближайшее время в стране могут участиться проверки украинцев, которые получают субсидии.