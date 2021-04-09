Тариф на газ в Украине снова повысят: СМИ раскрыли новую стоимость

В Украине годовая цена на газ для населения с 1 мая, вероятно, будет находиться на уровне 7,99 грн за кубометр (на данный момент 6,99 грн).

Об этом со ссылкой на источники в правящих кругах сообщает издание РБК. Не под запись участники рынка рассказали, что цена точно не останется на уровне 6,99 гривен. При этом многие поставщики ждут ценовое предложение "Нафтогаза", чтобы понимать приблизительный порядок цен.

В то же время источник в правящих кругах говорит, что с 1 мая ожидается повышение цены на газ. Ожидается, что в годовых тарифах они будут на уровне 7,99 гривен за кубометр. "Летом всем все равно, а вот зимой могут быть проблемы", – добавил источник.

Отметим, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые правила расчета тарифов на газ. Поставщиков обязали опубликовать предложения на год, а украинцам дали возможность заключить новые контракты уже в мае.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.