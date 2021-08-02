Тариф на газ в Украине можно снизить: Витренко назвал условие

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что цена на газ может снизиться, если Украина будет не импортировать голубое топливо, а экспортировать. Однако для этого нужно, чтобы в стране было больше собственного газа.

Так, стоимость может составить 11-12 гривен за кубометр, а не 15, как есть на данный момент. Об этом Витренко рассказал в интервью YouTube-каналу "Радио Свобода".

"Для этого нужно экспортировать газ, а не импортировать. А для этого надо, чтобы либо в Украине было больше собственного газа, который мы потребляем, собственной добычи, или газ через Украину заходил и затем шел в Европу", – добавил председатель правления компании.

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В "Нафтогазе" также сообщали, что цены на газ для бытовых клиентов в годовом тарифном плане "Фиксированный" не будут увеличиваться. На это не повлияют даже сезонные колебания и рост стоимости на европейских хабах. Так, данный тариф установлен на уровне 7,96 грн/куб.

Ране сообщалось, что в Европейском Союзе рынок ожидает, что высокие цены на газ сохранятся до марта 2022 года. После этого срока возможно их снижение.

"Сейчас фьючерсные контракты на хабе NCG отражают ожидания рынка относительно сохранения высокой цены газа в марте 2022 года и последующей нормализации. Фьючерс на 1 квартал 2022 года предусматривает цену газа 34,5 евро/МВт-ч, на 2022 год – 25,7 евро/МВт-ч)", – заявили представители "Оператора ГТС Украины".

Как ранее писал OBOZREVATEL: