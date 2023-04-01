Тариф на электроэнергию в апреле: сколько придется платить за каждый кВт*час

В Украине в апреле тариф на электроэнергию составит 1,44 грн (если использовать 250 кВт*час в месяц) и 1,68 грн (если использовать больше). Такая цена сохранится как минимум до 1 мая.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине есть основания для того, чтобы повысить тариф на электроэнергию. Энергетическая инфраструктура нарушена многочисленными атаками РФ, их необходимо ремонтировать. Для этого нужны большие вложения.

Кабинет министров принял решение как минимум до 1 мая цены не пересматривать. А уже в мае к вопросу пересмотру тарифов придется вновь вернуться.

Собеседник OBOZREVATEL в Кабмине рассказывает: конкретные механизмы как минимум на уровне министерства серьезно не прорабатываются. Мол, понимание того, что необходимо принимать решение и повышать тарифы, есть, но поручений готовить такое решение не было.

Когда повысят тарифы? Вероятно, решение о повышении тарифов на электроэнергию будет принято в 2023 году. Озвучить новые планы могут уже в апреле. При этом Кабмин должен принять специальное постановление.

Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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