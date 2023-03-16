Тариф на электроэнергию для украинцев пересчитают: названа новая цена и дата резкого повышения 

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить в два раза до 2,8 грн за кВт*час уже с апреля. Не исключается полная отмена фиксированных тарифов и перевод бытовых потребителей на свободное ценообразование.

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Об этом говорится в материале UBR. Это означает, что в среднем платежка за электричество в Украине может возрасти с нынешних 240 грн в месяц до 470 грн (при тарифе 2,8 грн/кВт-ч) или приблизительно до 840 грн (при полностью рыночном ценообразовании).

Власти обосновывают необходимость увеличения тарифа несколькими причинами, главная из которых – восстановление поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры к следующему отопительному сезону. На это нужны значительные средства, которых в отрасли не хватает из-за вручную устанавливаемых цен для населения.

В Украине действует система обеспечения "общественных интересов" на рынке электрической энергии (ПСО), заключающаяся в искусственном удержании тарифов на уровнях 1,44 грн/кВт-ч (в случае потребления домохозяйством до 250 кВт-ч в месяц) и 1,68 грн/кВт-ч (за все киловатты при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц).

Задача обеспечивать эти цены возложена на энергогенерирующие государственные компании – оператора атомных станций НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Они должны компенсировать "поставщикам универсальных услуг" (аббр. ПУУ – это компании вроде ДТЭКа, напрямую продающие электричество бытовым потребителям) разницу между рыночной стоимостью электроэнергии и 1,44-1,68 грн/кВт-ч, за которые ПУУ продают ее домохозяйствам.

Срок действия постановления правительства о ПСО истекает 31 марта 2023 года. Поэтому КМУ нужно либо продлить документ (оставив в действующей редакции или обновив ее), либо дождаться отмены, переведя отрасль на рыночные рельсы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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