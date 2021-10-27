Суммы в платежках взлетят, но без газа не останемся: Зеркаль рассказала, как на украинцев повлияет "Северный поток-2"

В случае запуска российского "Северного потока-2" и прекращения транзита в Европу через нашу страну, платежки на распределение газа для украинцев могут увеличиться. Но в любом случае без газа Украина не останется.

"Сейчас система работает как комплекс. А на самом деле держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами – украинские потребители. То есть наши платежки на распределение газа, в случае если транзита не будет, значительно увеличатся. Или государство это должно будет покрывать за свой счет, но это все равно наш счет", – заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль для "ТСН".

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Она также добавила, что это если гипотетически и может произойти, то только если ГТС Украины вообще не будет работать на транспортировку газа в европейские страны. Но при этом без газа государство не останется даже в случае ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

На данный момент трубопровод проходит процесс сертификации. Законы ЕС требуют, что были соблюдены такие положения:

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Против "Северного потока-2" выступает партия "Зеленые" из Германии. Проект еще можно остановить, но если только представители партии получат руководящие посты в МИД. Специалисты говорят, что это труднодосягаемая задача, так как в других группах есть очень много сторонников газопровода.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минэкономики Германии заявили, что разрешение на перекачивание газа из РФ в ФРГ по "Северному потоку-2" не угрожает поставкам в ЕС. В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что когда газопровод заработает, Россия сможет прекратить транзит через Украину, а Германия и другие страны ЕС будут критически зависеть от поставок газа по "Северному потоку-2".