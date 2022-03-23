Школам и садикам, которые принимают переселенцев, полностью компенсируют расходы на коммуналку

Все затраты на услуги ЖКХ в школах, детсадах и других коммунальных учреждениях, которые принимают переселенцев, будут оплачены из государственного бюджета. Местные власти получат компенсации от правительства, но для этого им понадобится подать заявки.

Государство выплатит компенсации на расходы на коммуналку с 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины". Деньги поступят местным бюджетам в апреле.

Как получить компенсацию:

территориальная община должна подать заявку в местную военную администрацию;

прикрепить к заявке чеки и скан-копии оплат за коммунальные услуги.

Стоимость каких услуг возмещают:

газоснабжение;

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отопление;

водоснабжение и водоотвод;

расходы на приобретение дров, паллет и угля.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощь от государства по оплате коммунальных услуг получат и те украинцы, которые приютили переселенцев у себя дома. Такие владельцы жилья переселенцев, будут получать 450 грн/месяц компенсации для оплаты коммуналки.

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