Программу обмена старых лампочек на LED урезали: что изменится с 10 апреля

В Украине сокращается количество пунктов бесплатного обмена ламп накаливания на новые светодиодные (LED-лампы). Так, с 10 апреля еще 500 отделений "Укрпочты" перестанут быть доступны для онлайн-заказа ламп, а совершить обмен в них можно будет лишь до 17 апреля. Причина сокращения количества пунктов – уменьшение активности обмена. Со списком же производящих обмен отделений можно ознакомиться при подаче заявки через Дію.

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Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: с 1 мая же обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет только в областных центрах страны, "где сохраняется наибольший спрос".

"Около 3,5 млн украинцев воспользовались возможностями для обмена. С начала старта программы граждане обменяли около 16,5 млн ламп. Сейчас фиксируем уменьшение активности обмена, поэтому было принято решение постепенно уменьшать количество пунктов обмена. Это будет способствовать обеспечению гарантированных запасов и их концентрации в отделениях "Укрпочты", которые продолжат обмен", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время во всех населенных пунктах страны к обмену доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

Как обменять лампы

Для предварительного заказа ламп необходимо сделать заявку в приложении Дія. Также следует обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении.

"Если отделения есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых имеются автоматизированные отделения Укрпочты, смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели. ... Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп", – рассказали в Кабмине.

В тех же населенных пунктах, где работают передвижные отделения "Укрпочты", лампы доступны без предварительной регистрации. Однако в обоих случаях для обмена требуются:

паспорт;

идентификационный код;

старые лампы накаливания.

Как подать заявку в Дії

Авторизоваться в приложении, зайти в меню "Услуги" и выбрать пункт "Обмен ламп".

Ввести номер телефона и выбрать доступное отделение "Укрпочты", в котором и будет происходить обмен.

Дождаться уведомления от Дії: когда заявку подтвердят, на обмен ламп в выбранном отделении почты будет пять дней.

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