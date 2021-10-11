Необходимо подписать договоры на поставку природного газа по фиксированной цене, – Хоцяновская

Ситуация на Ивано-Франковщине должна быть решена безотлагательно. Договоры о поставках природного газа по фиксированной цене для бюджетных учреждений необходимо подписать.

Об этом заявила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская в понедельник, 11 октября. По ее словам, в Минрегионе проведено селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и представителями государственной власти.

"Во время встречи обсудили вопросы прохождения отопительного сезона. В частности, участники отметили поставки природного газа для отопления бюджетных учреждений по фиксированной цене. Относительно ситуации, которая сложилась в Ивано-Франковской области, – она должна быть решена срочно. Должны быть подписаны типовые договоры на поставку природного газа для отопления бюджетных учреждений по фиксированной цене. И можно будет начинать процесс теплоснабжения", – отметила Хоцяновская.

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Напомним, ранее заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что техническая подготовка регионов к отопительному сезону – на финишной прямой.