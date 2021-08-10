"Нафтогаз" ввел новый тариф для украинцев: известны подробности

НАК "Нафтогаз Украины" 9 августа представил клиентам новый тариф "Комфортный сезон". Тарифный план предусматривает возможность платить за газ равными частями каждый месяц.

Цена на газ в тарифе составляет 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Данная стоимость зафиксирована на весь отопительный сезон, пишет пресс-служба "Нафтогаза".

Так, в течение семи месяцев украинцы смогут платить равными частями – 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа. Отмечается, что ежемесячную оплату за газ нужно сделать не позднее 15 числа.

Тариф "Комфортный Сезон" будет действовать в течение всего отопительного сезона – с 1 октября 2021-го по 30 апреля 2021 года. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности.

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Отметим, что украинцы могут в любой момент изменить свой тариф на газ. Это можно сделать, позвонив в контакт-центр или через свой личный кабинет на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в Украине тариф на электроэнергию решили снизить с 1,68 до 1,44 грн за кВт*час. Это хотят сделать благодаря отказу от специальных тарифов, которые вводились на ремонт электрических сетей.

Изначально обсуждали введение нескольких разных тарифов (цена должна была расти, зависимо от объемов потребления). Но внезапно от идеи отказались и начали обсуждать снижение тарифа до 1,44 грн за кВт*час для всех категорий граждан. А вот отопление и горячая вода наоборот подорожают.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Он отметил, что это принципиальная позиция главы государства.