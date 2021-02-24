"Нафтогаз" показал тариф на голубое топливо на март: сколько заплатит семья

"Нафтогаз" опубликовал стоимость голубого топлива для тех украинцев, которые пользуются их услугами. В марте каждый кубометр будет обходиться в 6,86 грн. Семья из четырех человек в квартире с отоплением и горячей водой в среднем заплатит за газ 90 грн.

Это следует из опубликованной на сайте компании цены и усредненного норматива потребления (3,28 кубометра на человека). Стоит отметить, что отдельно также придется внести абонплату. Ее размер зависит от объемов потребления и региона.

До конца отопительного сезона (апреля), стоимость голубого топлива остается фиксированной и не может превышать 6,99 грн за кубометр. Однако поставщики по собственному желанию могут продавать газ по более низким ценам.

Также стоит напомнить, что с августа 2020 года в Украине упростили процедуру смены поставщика газа. При желании любой украинец может за считанные минуты отправить заявку и вместо газсбыта покупать голубое топливо у "Нафтогаза" или любой другой компании (или наоборот вернуться к услугами гасбыта).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.