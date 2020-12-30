"Нафтогаз" отменил свой низкий тариф на газ с 2021-го

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.

Об этом говорится на сайте компании. "Поскольку половина отопительного сезона уже позади, компания получает значительно меньше заявок на присоединение к тарифному плану "Годовой". Учитывая это ГК "Нафтогаз Украины" решила приостановить новые подключения на условиях тарифного плана "Годовой", – говорится в сообщении компании.

"Нафтогаз" с августа предлагал подключить годовой тариф на газ по фиксированной цене в 6,45 грн за кубометр. Для этого нужно было сообщить, сколько газа вы планируете потратить за 12 месяцев и платить ровными частями по одной стоимости. Фактически это можно назвать "бронированием" голубого топлива наперед.

Отметим, в Украине с января 2021-го платить за газ придется на 17,5-19,3% больше. В результате суммы в платежках вырастут от 10 (если пользоваться только газовой плитой) до более 300 грн (если отапливать помещение голубым топливом) в месяц.

Эксперты неохотно озвучивают любые прогнозы, потому что точный прогноз составить невозможно, рассказывает OZREVATEL сотрудник "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года",– рассказывает Запорожская.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.