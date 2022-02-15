Квитанции и терминалы, сроки оплаты и передача показаний: как правильно платить за газ в Украине

Платить за газ можно не только на сайте поставщика или через различные онлайн-сервисы и чат-боты. Самый простой из способов – оплата газа по квитанции в отделении банка.

О том, как правильно платить за газ – читайте в материале OBOZREVATEL.Как платить за газ по квитанции и через терминал

Есть сразу способов, как платить за газ по квитанции. Один из них – оплата в отделении банков. Плата за газ принимается в кассах отделений банков, а перечень финучреждений можно найти на сайте поставщика.

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Второй способ – оплата в терминале самообслуживания. Короткая инструкция:

выберите в меню "Коммунальные платежи";

выберите услугу (оплатить за газ);

выберите предприятие, куда проводится платеж;

заполните реквизиты;

выберите способ оплаты (наличные или карта);

суньте нужную сумму в купюроприемник или введите сумму пополнения (в случае оплаты картой), и подтвердите перевод, введя PIN-код.

О том, как украинцы теряют деньги, пользуясь терминалами, и как защититься от мошенников – в материале OBOZREVATEL.

В какой срок нужно заплатить за газ

Расчетный период – календарный месяц. При задержке оплаты за потребленный газ свыше 2 месяцев образуется задолженность. При этом в случае неуплаты, на протяжении 10 дней после получения потребителем письменного предупреждения, предприятие может отключить потребителя от газоснабжения.

Для расчета объема потребленного газа потребителям нужно зафиксировать показания счетчика на первое число месяца. Передать их газкомпании необходимо в период следующих 5 дней.

Кстати, в онлайн-сервисах компаний клиент может проверить любую стадию начисления средств за потребленный газ. После передачи показателей счетчика с 1 по 5 число месяца состояние счета меняется.

Отметим, с 2020-го украинцы платят за газ и его доставку отдельно – в разных квитанциях. То есть за потребленный газ, как товар, и за его доставку (распределение). Вторую нужно оплачивать ежемесячно до 20 числа.

Как сообщал OBOZREVATEL, оплата за газ в приложении онлайн-банкинга "Ощад 24/7" доступна для всех клиентов Ощадбанка. Чтобы оплатить газ через "Ощад 24", потребитель должен только ввести данные. Платеж будет произведен через несколько минут, а клиент получит электронную квитанцию об оплате за газ и его доставку – по правилам, это две разные платежки.

В общей сложности есть три способа оплаты газа через приложение Ощадбанка: по адресу, по реквизитам или по идентификатору (номеру лицевого счета). Поскольку по адресу могут заплатить только жители Киева и Одессы, рассмотрим универсальные способы.