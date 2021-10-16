Кто в Украине заплатит за газ в разы больше: в "Нафтогазе" рассказали о тарифах и нервах Путина

В Украине население может рассчитывать на стабильный тариф на газ до конца отопительного сезона, в то время как бюджетные организации заплатят за голубое топливо в 2-3 больше. Это связано с тем, что они выбрали себе "ненадежных" поставщиков. Сейчас НАК "Нафтогаз" предлагает им перейти на их услуги с более низкими ценами.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава правления НАКа Юрий Витренко. Он также напомнил, что тарифы на газ взлетели из-за фактически шантажа со стороны России: они поставили Европу перед выбором, или запуск "Северного потока-2", или энергетический кризис.

16,8 грн за куб – для компаний, которые занимаются генерацией тепла и горячей воды;

7,96 грн за куб – по такому тарифу "Нафтогаз" продает газ для населения.

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А вот для бюджетных организаций тарифы могут доходить до рыночных около 30 грн за кубометр. Это и привело к огромной проблеме: без отопления рискуют остаться не только госучреждения, но и школы.

Россия снизила объемы газа, который она доставляет в Европу, как результат, возник масштабный энергетический кризис. При этом российский президент Владимир Путин утверждает, что через Украину якобы доставили на 10% больше. Витренко такие слова опроверг.

"В начале года было 180 млн в сутки, в данный момент примерно 80. Это очередная порция лжи, которая как раз свидетельствует о том, что Путин нервничает, потому что он понимает, что на самом деле данный шантаж, который он затеял по всей Европе", – сказал глава компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.