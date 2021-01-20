Крымчанам подали в краны вонючую воду и убеждают, что ее можно пить

"Министерство жилищного-коммунального хозяйства" аннексированного Россией Крыма заявляет, что вода на полуострове, несмотря на неприятный запах, пригодна к использованию.

Об этом незаконное ведомство сообщило на своей странице в Facebook. "В социальных сетях появляются сообщения жителей Симферополя о неприятном запахе питьевой воды. Подробно о данной ситуации рассказали в ГУП РК "Вода Крыма". По данным предприятия, неприятный "аптечный" запах у воды возникает из-за того, что исходные воды при критически низких горизонтах в водохранилищах стали поступать на очистные сооружения с повышенным содержанием аммиака", – говорится в сообщении.

Сейчас в воде есть 1,75 мг аммиака. По стандарту, питьевая вода может содержать до 2 мг аммиака на кубический дециметр.

"По данным ГУП РК "Вода Крыма", специалисты из лабораторий продолжают искать пути решения указанной проблемы и способы ее минимизации. Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилищ, а в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией "Весёлое", – заявляют в "министерстве".

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