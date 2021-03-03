Киевляне увеличили долги за тепло и горячую воду до 4 млрд гривен

Киевляне накопили долг за потребленное тепло и горячую воду в размере почти 4,2 млрд гривен.

Большая часть долга приходится на 225 тыс. киевских домохозяйств. Об этом сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

Десять крупнейших должников за отопление и горячую воду в Киеве задолжали более 1,6 млн грн. В основном это владельцы жилья в центре Киева площадью более 200 м².

"Несмотря на рост стоимости газа в этом отопительном сезоне, тарифы на централизованное отопление и горячую воду остались на уровне 2019 благодаря Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в начале февраля 2021 между Ассоциацией городов Украины и правительством Украины", – сообщили в "Киевтеплоэнерго".

Накопление долгов за отопление и горячую воду – это в первую очередь общие риски для теплоснабжения города. Модернизация инфраструктуры, закупки газа и необходимых для ремонта материалов являются обязательными составляющими надежной и бесперебойной работы столичной энергетики.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина.

Каждая семья в среднем должна 3769 грн за коммунальные услуги (данные на начало ноября). При этом еще год назад эта цифра была на уровне 3500 грн.