Какими будут цены на электроэнергию и газ в Украине после повышения тарифов: в Раде озвучили суммы

В Верховной Раде продолжаются обсуждения уровня повышения тарифов на газ и электроэнергию. После поднятия стоимости газа тариф на тепло должен вырасти минимум в 2,5-3 раза.

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Об этом рассказал на своем YouTube канале первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Хотим мы или не хотим, объединение нашей энергетической, газотранспортной системы, объединение рынков означает одно: к нам приходят европейские цены на энергоносители", – сказал нардеп. Он добавил, что обсуждается несколько вариантов повышения тарифов на электроэнергию.

По словам Кучеренко, повышение примерно до 2,5 грн за кВт – "легкий вариант". А для тех, кто потребляет до 100 кВт в месяц – "вообще рыночная цена, примерно 6-7 грн за киловатт час", отметил он. В свою очередь, цена газа может возрасти более существенно.

"Уже существует цена рыночная на газ – 16 грн/кубометр, со стороны "Нафтогаза" обсуждается. Я надеюсь, что они не сразу эти 16 грн на население вывалят, сначала на теплокоммунэнерго. И тогда это проблема будет мэров городов – получить цену на газ 16 грн и перечислить тариф на тепло. А если газ повысят, а тарифы нет, то тогда мэры городов должны найти источник, чтобы покрывать это", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на холодную воду в Украине будет разным в разных регионах, заявили в профильной нацкомиссии (НКРЭКУ). Сумма зависит от местных особенностей производства, однако в среднем на первом этапе повышения в апреле платежки вырастут на 10%. В июле будет проведено второе повышение, которое также составит в среднем еще на 10%.

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