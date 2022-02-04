Как заплатить за газ "Нафтогазу": пошаговая инструкция

Государственная компания "Нафтогаз Украины" является одним из крупнейших поставщиков газа населению. Оплатить газ "Нафтогазу" клиенты могут с помощью квитанции через банковские кассы или терминалы самообслуживания, а также в интернете.

Заплатить за газ картой онлайн можно в личном кабинете на официальном сайте "Нафтогаза". Как пользоваться этой функцией, узнал OBOZREVATEL.

В первую очередь, нужно войти в личный кабинет – для этого понадобятся логин и пароль. Если их еще нет, следует пройти регистрацию. Регистрационная форма откроется, если нажать на ссылку "Зарегистрироваться" в правом верхнем углу страницы:

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Далее для регистрации понадобится номер лицевого счета. Это 9-значный номер. Его присылают в приветственном письме на e-mail после заключения соглашения о поставках с "Нафтогазом". Также этот номер указан в каждой в бумажной платежке за газ.

После входа в личный кабинет клиенту покажут всю информацию о его счете. Это, в частности, действующий тариф, персональная информация, наличие или отсутствие субсидии. Сумма оплаты за газ (если пора платить) отображается в блоке справа:

Далее следует нажать кнопку "Оплатить". После этого можно вручную скорректировать сумму оплаты. Также нужно выбрать платежную систему, через которую пройдут деньги. Комиссии у всех представленных в списке компаний составляют 0,7% от суммы платежа (у Portmone и EasyPay есть дополнительное условие – не менее 3 грн).

После нажатия кнопки "Оплатить" клиента "перекинет" на страницу оплаты на сайте выбранной платежной системы. Там понадобится ввести реквизиты карты – номер, срок действия, CVV-код.

После проверки платежа банком (например, может прийти SMS для подтверждения оплаты за газ) средства направят "Нафтогазу". В личном кабинете платеж может отобразиться чуть позже (срок возможной задержки зависит от даты оплаты).

После оплаты газа клиенту даже в интернете обязаны предоставить квитанцию. Ее можно отправить на свою электронную почту или распечатать.

Когда нужно платить за газ "Нафтогазу"

Оплату газа рекомендуют проводить сразу, как только изменится состояние счета. В случае онлайн-платежа это происходит после 12 числа месяца (украинцы платят за газ, потребленный в прошлом месяце).

С 1 по 5 числа нужно передавать показания счетчиков. Эти данные получают облгазы (они занимаются не продажей топлива, а исключительно его доставкой). Потом информация передается и газсбытам (например, "Нафтогазу"). Если данные счетчиков не передать вовремя, платежку рассчитают на основе социальных норм потребления.

С 12 числа газсбыты уже могут сформировать счета в электронном виде. Тогда в личном кабинете клиента появляется расчетный долг – по сути, сумма платежа за газ.

Если оплатить эту сумму после 12-го числа, платеж засчитают сразу: "Нафтогаз" уже сможет сверить сумму и объем потребления. Если все оплачено верно, у клиента в онлайн-кабинете покажет нулевой баланс на счету.

Бумажные платежки при этом приходят только после 20-го числа. Поэтому "Нафтогаз" советует клиентам не дожидаться их и сразу оплачивать газ через интернет.

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