Как повысить теплоотдачу батареи своими руками: самые действенные способы

Использование батарей может увеличить температуру в доме или квартире на 2-3°C. Один из самых простых способов повысить теплоотдачу без замены радиатора – это установка теплоэкрана за батарею.

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Сделать это можно своими руками с помощью дешевого материала – фольгированного вспененного полиэтилена. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, метр такого материала будет стоить 30-40 грн.

Сами по себе теплоотражающие экраны не влияют на температуру батареи. Зато они позволяют более грамотно использовать тепло, которое уже есть в квартире, и не тратить его на "обогрев улицы".

Отражатель тепла по сути создает барьер между холодной стеной и теплой батареей. В результате вдоль стены образуется дополнительный утепляющий слой, а блестящий экран отображает тепловые лучи, направляя их в комнату. Так можно увеличить температуру на 2-3°С.

Как сделать теплоэкран из фольгированного вспененного полиэтилена:

купить материал в строительном магазине, выглядит нужный вспененный полиэтилен так (цвет и толщина могут быть разными):

установить экран между стеной и батареей фольгированной стороной наружу;

закрепить на стене с помощью двустороннего скотча или жидких гвоздей.

Более основательный теплоэкран можно сделать на этапе установки или замены радиаторов. В таком случае за батареей можно встроить рифленые щиты из стали. Также подойдут базальтовые плиты с алюминиевым покрытием.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как платить за отопление в разы меньше. В некоторых случаях достаточно установить счетчики, термостатический вентиль на радиатор и заменить устаревшее оборудование.

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