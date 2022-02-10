Как оплатить электроэнергию через "Приват24": инструкция для сайта и приложения

Заплатить за свет через "Приват24" можно двумя способами: через сайт сервиса или с помощью приложения для смартфонов. В обоих случаях для оплаты электроэнергии пригодятся данные из бумажной или электронной платежки.

Зачисление средств на счет пройдет почти мгновенно. Пошаговые инструкции по оплате составил OBOZREVATEL.

Как заплатить за свет через сайт "Приват24"

На главной странице "Приват24" в левой колонке выберите "Платежи". В открывшемся подменю нажмите на "Коммунальные платежи":

Видео дня

На следующей странице укажите свой город, а также введите идентификатор (где его искать – см. ниже).

"Приват24" предлагает ввести или ЕГРПОУ поставщика, или его название, или его номер счета в формате IBAN. Все эти данные можно найти в бумажной или электронной платежке:

После ввода данных, например ЕГРПОУ, отобразится список компаний. Нужный пункт – тот, где есть слова "Электроэнергия" и "Для бытовых потребителей / пользователей" ("Для населения").

После выбора нужной компании потребуется ввести номер лицевого счета клиента. Важно не путать его с номером счета самой компании. Номер лицевого счета также указан в платежке за свет:

На следующей странице отобразятся ваши данные для оплаты электроэнергии. Если информация не подтянулась или подтянулась неправильно, ее можно ввести вручную. Здесь же можно изменить показания счетчиков.

В графе " Назначение платежа " должен быть обязательно указан номер лицевого счета и отмечено, что это плата за электроэнергию.

После проверки всех данных нужно выбрать карту (в "Приват24" можно подвязать карты из других банков). Именно с этой карты пройдет оплата за свет.

Чтобы оплатить за электроэнергию через "Приват24" с карты другого банка придется подтвердить платеж с помощью SMS или приложения этого банка. Платежи с карточек ПриватБанка проходят без дополнительного подтверждения.

Как оплатить электроэнергию через приложение "Приват24"

В меню на главной странице приложения "Приват24" выберите пункт "Платежи":

На следующем экране нажмите на "Коммунальные платежи";

Как и в случае с сайтом "Приват24", чтобы заплатить за газ, в приложении можно ввести данные поставщика (ЕГРПОУ, IBAN, название). Но в приложении доступен и другой способ – оплата электроэнергии по адресу. После ввода адреса появится список компаний, которые обслуживают дом. Из него нужно выбрать пункт, содержащий слова "Электроэнергия" и "Для бытовых потребителей / пользователей" ("Для населения").

Когда компания выбрана, введите номер лицевого счета . Он указан в платежке (см. фото выше).

Проверьте данные, которые отобразились на экране (ФИО, сумма платежа, адрес) и исправьте их вручную, если это необходимо.

Поле "Назначение платежа" должно содержать номер лицевого счета и указание на то, что это плата за электроэнергию.

После проверки нажмите "Оплатить" и выберите карту, с которой спишутся деньги.

После оплаты за свет в "Приват24" можно создать шаблон – тогда в следующий раз вам не придется вводить данные компании, своего счета и т.д. А квитанции можно найти в разделе "Архив". Оттуда их можно скачать или распечатать.

Также OBOZREVATEL рассказывал, где еще можно оплачивать коммуналку онлайн, как получить квитанцию и уберечься от аферистов. Для всего этого понадобятся интернет, счета на оплату и телефон.