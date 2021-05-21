20 мая в Украине прекращает действие механизм публичных специальных обязательств (ПСО) при поставках газа производителям тепла. Теплокоммунэнерго получат возможность свободно выбирать поставщика. Большой сегмент украинского газового рынка – около 8 млрд куб м – откроется для конкуренции, а значит – и для справедливых цен.

Далее читайте на языке оригинала (украинском).

Якщо хтось думає, що ПСО забезпечувало виробникам тепла дешевий ресурс, то він помиляється. Подивимося звіт НКРЕКУ за 4 квартал 2020 року. ТКЕ купували газ по 5766 грн за тисячу куб. м, тоді як промисловість, що працює на вільному ринку, – по 5192 грн. Чи вигідно комунальним підприємствам виходити, наприклад, на біржу – питання уже риторичне.

Місцеві органи влади, які і є власниками комунальної теплоенергетики, з травня отримають шанс почати наводити порядок в галузі. Проте низка політичних груп лякала всіх колапсом і пропонувала продовжити ПСО до вирішення проблеми боргів. Замість того, щоб розпочинати давно перезрілу системну реформу сфери централізованого теплопостачання.

Упевнена, що чергова спроба "заховати голову в пісок", які ми спостерігаємо вже 6 років дії ПСО, тільки погіршила б ситуацію. За даними на кінець квітня, борги теплової енергетики за газ досягали 70 млрд грн і збільшилися за рік на 23 млрд грн. З такими темпами в наступному році довелося б розбиратися вже з заборгованістю під 100 млрд грн. Це еквівалентно безкоштовному споживанню газу населенням протягом двох років.

Тож навіщо пропонувати продовжувати механізм, який не дає галузі кращу ціну, не вирішує проблему розрахунків і не захищає найбільш вразливі групи споживачів, які як отримували, так і будуть отримувати субсидії?

Водночас саме скасування ПСО стане хорошим стимулом для влади до осені прийняти необхідні рішення. Відступати нікуди – попереду зима. Логіка виходу з боргової ями зрозуміла: проаналізувати структуру боргів, провести взаємозаліки між бюджетом, "Нафтогазом України" і ТКЕ, штрафи – списати, залишок боргу – реструктурувати під гарантії місцевої влади.

Правові підстави для запуску ринку для ТКЕ вже готує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. На засіданні 28 квітня регулятор запропонував внести зміни в правила постачання природного газу і дозволити непобутовим споживачам переходити до іншого постачальника за письмовою згодою діючого.

Іншими словами, "Нафтогазу України" запропонують домовитися з ТКЕ щодо заборгованості та "відпустити" їх у вільне ринкове плавання. Нарешті завершаться часи, коли постачальники тепла з хвилюванням чекали на кінець місяця, щоб довідатися, за якою ж ціною вони купували газ.

Натомість з'явиться можливість ефективно планувати свою економіку. Варіанту взяти паливо і не заплатити за нього вже не буде.

Вихід один – треба будувати ефективний бізнес. Вчитися шукати кращі пропозиції і ціну. Працювати з боржниками, тобто, врешті–решт навчитися проводити роботу зі збору платежів (у восьми випадках з десяти можна знайти спільне рішення зі споживачем, не звертаючись до суду). Разом із місцевою владою прораховувати прийнятний тариф для населення і розмір можливої компенсації з місцевого бюджету. Залучати інвесторів для модернізації системи централізовано теплопостачання.

Якщо ж пустити все на самоплив, то почнуть діяти споживачі – просто відмовлятися від дорогого і неефективного центрального теплопостачання на користь індивідуального.

Паралельно із відміною ПСО владі необхідно вирішити декілька системних проблем. Насамперед, ТКЕ повинні отримати право коригувати вартість теплової енергії за умови зміни вартості основних складових, в тому числі – ціни газу та зарплати. Необхідно переглянути методику плати за розподіл природного газу, аби споживачі централізованої теплової енергії не платили її другий раз у складі послуги з теплопостачання. Екологічний податок на викиди СO2 мають сплачувати не лише підприємства централізованого теплопостачання, а й власники індивідуальних систем опалення.

Якщо нічого не змінити, всі ТКЕ країни будуть збитковими і наступного опалювального сезону, бо постачатимуть тепло побутовим споживачам собі в мінус.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.