Кабмин принял решение по поставкам газа для украинцев

Кабинет Министров обязал поставлять для 12 украинских ТЭС газ от "Нафтогаза" по цене 7 грн за куб. м. Это позволит обеспечить потребности населения без пересмотра тарифов.

Об этом сообщил во время своего обращения 7 марта премьер-министр Денис Шмыгаль. "Чрезвычайно важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду", – сказал Шмыгаль.

По его словам, это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с снабжением угольной продукцией.

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Как платить за коммуналку во время войны?

Украинцы во время военного положения должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Однако при этом на время войны остановили все пени и штрафы. То есть тех, кто не сможет заплатить, наказывать не будут. Но рано или поздно погасить задолженность придется.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО. "Военное положение не освобождает от уплаты за коммунальные услуги, однако штрафы и пеня не насчитываются", – говорится в сообщении.

Как рассказали "Сегодня" в "Нафтогазе", сейчас еще нет официального решения, как быть с оплатой коммуналки в такой ситуации. Но в компании и без разрешения Кабмина говорят; если нет возможности заплатить за коммуналку, значит, можно не платить.

"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные затруднения с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета по возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".