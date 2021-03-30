Годовой тариф на газ в мае – это безумие, – эксперт о новых правилах в Украине

Уже с мая 2021-го поставщики газа должны выставить свои годовые цены. Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города" Святослав Павлюк назвал "безумием" подписание годового контракта в мае, поскольку самые низкие цены будут в июне и заставлять всех подписывать годовые контракты месяцем ранее – не самое полезное решение для потребителей.

Об этом сообщает "Общественное радио". "С мая месяца поставщики согласно решению КМУ должны выставить свои годовые цены. По моему мнению, это безумие в мае подписывать годовой контракт на газ. Самые низкие цены будут в июне и заставлять всех подписывать годовые контракты в мае – не совсем полезно для потребителей решения. По моему мнению, у потребителя должно быть право подписать годовые контракты в любой момент. Я думаю, это было бы честнее по отношению к потребителю", – заявил Павлюк.

Также он отметил то, что украинских поставщиков теперь не станут ограничивать в цене на газ. "Закончилось действие Кабинета Министров об ограничении цен на газ, поэтому с 1 апреля цены для бытовых потребителей КМУ регулировать как будто перестает. Это было политическое решение. Поскольку КМУ перестал регулировать цены для населения, поставщики выставили разные цены для потребителей. Какая – то часть поставщиков оставила цены на том же уровне, часть – повысили и часть-снизила", – добавил эксперт.

Напомним, многие компании даже не изменили цену на газ по сравнению с мартом 2021-го. Так, "Мегаватт" опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики "Эру Людям", "Эру Трейдинг" и "Агросинтез Трейдинг" – 6,75 грн за кубометр.

В Европе и мире газ и нефть ощутимо выросли в цене. Однако для отечественных потребителей существенного подорожания "голубого топлива" не будет.

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