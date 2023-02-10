Где отменили графики отключения электроэнергии: ситуация 10 февраля изменилась

В Киевской области 10 февраля не планировали отключать электроэнергию. Однако из-за угрозы ракетной атаки со стороны РФ по состоянию на 8:42 начали проводить экстренные отключения.

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В то же время в Одесской области начнут тестировать графики стабилизационных отключений. "Энергетики продолжают улучшать ситуацию в Одесской области и тестируют новые графики отключений... Теперь потребители будут разделены на 6 групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. К сожалению, ситуация в регионе все еще сложна, поэтому просим вас набраться терпения и относиться с пониманием к возможным перебоям в графиках", – сообщили в ДТЭК.

При этом в целом в Украине в ближайшее время могут ужесточиться отключения электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, которое приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам, при температуре 10 градусов мороза потребление электроэнергии увеличивается на 30%.

Как отмечают в ДТЭК, лимиты уже незначительно изменили:

В Киеве электроэнергии хватит на 66% потребностей;

В Днепропетровской области – 59%.

Такие ограничения позволят отключать электроэнергию по графикам и при возможности оставлять электроэнергию в период "возможных отключений". Правда, из-за похолодания может увеличиться число аварийных отключений. Это может значительно ухудшать ситуацию в отдельных районах или даже населенных пунктах.

Энергосистема Украины пережила 15 атак беспилотниками и 13 ракетных атак. Кроме того, оккупирована Запорожская АЭС (самая большая в Европе), ряд ТЭЦ, Каховская ГЭС. Все это привело к значительному сокращению объемов генерации электроэнергии. На временно оккупированных территориях также находится большое количество солнечных и ветровых электростанций.

В Запорожской области по графику почасовые отключения для каждой из очередей будут продолжаться по четыре часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов ПАО "Запорожьеоблэнерго", сообщили в компании.

Во Львовской области также продолжают действовать почасовые графики. Потребителям выключают свет на четыре часа дважды в сутки. Однако есть и "серые зоны", в которых свет могут отключать на четыре часа дополнительно.

В Житомирской области действует график 6 на 6. После шести часов с током в следующие шесть часов наступает период вероятных отключений.

В Черкасской области ночью отключать электроэнергию не планируют. "В случае соблюдения лимитов мощности и при условии экономного потребления электроэнергии перерывы отключения могут быть меньше в течение суток. В ночное время (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключения не планируются", – заявили в облэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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