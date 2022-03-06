Газ в Украине частично отключили в шести областях: из-за обстрелов Россией невозможно восстановить работу

В Украине из-за обстрелов Россией пришлось остановить работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях. Без газа остаются сотни тысяч семей.

"Ввиду значительных повреждений в сетях региональных операторов газораспределительных сетей (облгазов) и активных военных действий, на части ГРС пока невозможно возобновить газоснабжение", – сообщил Оператор газораспределительных сетей (ГТС) Украины на официальной странице в Facebook.

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Также оператор ГТС Украины и оператор ГТС Польши Gaz System S.A. договорились о введении гарантированных мощностей для импорта газа. Теперь гарантированные мощности, независимо от наличия транзита, составляют более 50 млн. куб. м газа в сутки, что почти равняется среднесуточному потреблению Украиной.

Украинские участники рынка газа получили возможность импортировать газ из трех стран – Польши, Словакии, Венгрии, в том числе из LNG-терминалов в Польше и Хорватии. Благодаря усилиям ОГТСУ и поддержке международных партнеров – операторов смежных систем Украина усиливает энергобезопасность и диверсифицирует источники и маршруты поставки газа", – говорится в сообщении.