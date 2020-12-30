Газ в Европе подорожал до рекордной отметки: как повлияет на украинцев

В Европе оптовая цена газа всего за один день, 29 декабря, выросла на 9%, достигнув максимального значения за два года. Тысячу кубометров продают за $221. В результате голубое топливо будет дорожать и в Украине.

Согласно статистики Украинской энергетической биржи, днем ранее поставки велись по цене $212 за тысячу кубометров. При этом рекордно (на 40%) снизилось поступление газа в трубопроводную сеть.

Как изменилась цена УЭБ

В Украине стоимость голубого топлива зависит от двух показателей: цена в Европе и курс доллара. С августа 2020 года поставщики газа сами формируют тариф, исходя из биржевой цены по состоянию на 25-е число каждого месяца. Кабинет министров больше не влияет на цены.

На рынке есть десятки разных поставщиков и украинцы сами могут выбирать, у кого и по каким ценам покупать. Раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, но сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

Цена на газ зависит от следующих факторов:

погоды в Европе;

поведения "Газпрома";

того, каким образом частные компании, которые закачали газ в хранилища, будут решать вопрос о его продаже.

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают существенную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

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