Электроэнергию будут отключать в нескольких городах, однако дефицита в системе нет – "Укрэнерго"

В Украине дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 2 недели подряд и пока не прогнозируется. В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, обесточены в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

"Там, где разрешает безопасность, проводятся ремонтные работы. Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий. Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме", - сообщают в "Укрэнерго".

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений.

"На Одесщине ремонтные бригады "Укрэнерго" усиленно работают над устранением сетевых ограничений, вызванных значительными повреждениями основного оборудования подстанций, неоднократно атакованных ракетами и дронами россиян", - отмечают в организации.

К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводило ограничения на потребление электроэнергии в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужд энергетиков общим весом в 334 тонны.

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