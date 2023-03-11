Электроэнергию будут отключать на 12 часов в сутки: где в Украине ввели графики

В Украине 11 марта графики отключения электроэнергию действуют в Житомирской и Одесской областях. В то же время в Харьковской области подключены не все потребители.

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Как отмечают на сайте "Одесских электросетей", длительность отключения составляет до 17 часов (из них 8 часов гарантированных отключений и 5 - возможные отключения). Проблема заключается в повреждение сетей. Для их восстановления понадобится длительное время.

Хуже ситуация в Житомирской области. Там пришлось остановить электротранспорт, на светлофорах установили бесперебойники. Графики отключения электроэнергии составляют до 12 часов. "Без электричества в области остаются 18% от общего количества потребителей. Ограничения связаны с тем, что мы не можем сейчас передать им эту электрическую энергию. Сейчас у нас есть дефицит возможности передачи энергии, то есть сетевые ограничения. К сожалению, должны констатировать, что Сейчас Житомирская область стала реципиентом - мы забираем электроэнергию от смежных областей", – говорит председатель правления АО "Житомироблэнерго" Алексей Шекета. Алексей Шекета.

В Харьковской области без электроэнергии остаются 15 тыс. абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. Но в ближайшее время энергетики там возобновят электроснабжение. Возобновлено снабжение Харькова.

"Мы не знаем, будут ли, и в каком масштабе, новые ракетные атаки. Они могут очень сильно переформатировать ситуацию в энергосистеме. Буфер безопасности – он не так велик, чтобы мы могли выдохнуть и расслабиться. Энергосистема уже не в острой фазе болезни, но еще и не здорова, она все еще слаба, и ей нужна терапия в виде ремонтов", – пояснил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет происходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые необходимые элементы оборудования. Причем это оптимистичный прогноз.

В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь среди прочего линии находятся в состоянии "отремонтированы на коленке".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и павербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться в любой регион.

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