Электроэнергия для украинцев должна дорожать, но постепенно: Всемирный банк дал совет

Тариф на электроэнергию в Украине нужно повышать до уровня, который отражает ее стоимость. Во Всемирном банке считают, что это нужно делать постепенно.

Об этом рассказала вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс". "Исходя из анализа Всемирного банка, тариф на электроэнергию для населения надо постепенно повышать до уровня, который отражает ее стоимость", – сказала она.

Бьерде добавила, что недавнее решение отменить реформу и снизить тариф на электроэнергию для семей, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц, может поставить под угрозу "финансовое оздоровление сектора", которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19. "Кроме того, цена на электроэнергию для жилого сектора традиционно субсидируется за счет цены для коммерческих и промышленных потребителей", – отметила Бьерде.

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С 1 октября 2021-го в Украине снизят тарифы на электроэнергию с 1,68 до 1,44 грн. Цена снизится для большинства украинцев. Однако тем семьям, которые используют от 250 кВт*час ток, за каждый следующий кВт*час будут платить по старой цене – 1,68 грн.

По подсчетам участников рынка, стоимость составляет 4 грн/кВт*ч. Такая разница с тарифами для населения, по мнению Всемирного банка, подрывает энергетический сектор.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что с 1 октября 80% украинцев будут меньше платить за электроэнергию – в связи с уменьшением тарифа до 1,44 грн за кВт*час при месячном потреблении до 250 кВт*час. Тарифы на "свет" для оставшихся 20% потребителей при этом не вырастут.