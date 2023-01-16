Экстренные отключения света угрожают всей Украине: какая ситуация сложилась 16 января

В Украине существенно вырос дефицит электричества, в связи с чем все областям доведены лимиты потребления. При этом из-за их превышения с 10:00 16 января в 5 областях страны применяются аварийные отключения – и энергетики не исключают их увеличения.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причиной существенного роста дефицита электроэнергии является уменьшение ее производства из-за ракетных обстрелов.

Более того, подчеркнули в компании, ситуация усложняется рядом факторов. В частности:

увеличением потребления, связанным с началом рабочей недели;

порывистым ветром и оледенением проводов – "в центральном регионе есть отключение из-за повреждений в распределительных электросетях".

"Уточнение по ситуации в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке", – отметили в "Укрэнерго".

В свою очередь, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны: будет уменьшение потребления, потому что станет теплее. Но, с другой, начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся", – пояснил он.

В то же время, в самом "Укрэнерго" отметили: ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

"Повреждения такие, что за час-два не отремонтировать. Здесь работы хватит не на один год. Чтобы восстановить какой-то трансформатор или выключатель, нужен не один месяц. Люди [работают] на пределе возможностей", – отметил начальник одного из линейных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что замена уничтоженных российскими обстрелами трансформаторов начнется не раньше весны. Ведь первые из них придут в Украину, по ожиданиям, в марте-апреле.

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