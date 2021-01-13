Какая цена на газ в Украине справедливая: эксперт рассказал, как платить меньше

Справедливая цена на природный газ для населения с учетом всех объективных факторов и приемлемой рентабельности должна быть в пределах 4-5 гривен за кубометр.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко. Он назвал способы уменьшения цены на газ, которые могут быть использованы как отдельными потребителями, так и государством в целом.

По мнению эксперта, потребители еще летом прошлого года имели возможность сменить поставщика газа и зафиксировать определенную цену на голубое топливо. Можно сделать это и сейчас. "По меньшей мере, на несколько гривен вы уже можете сэкономить, подключив другой тариф", – сказал он.

Уменьшить тарифное бремя на уровне государства, по словам Голубенко, можно несколькими способами. В частности, уменьшением налога на добавленную стоимость (НДС), который возложен на потребителей.

"Мы покупаем газ и поставки с НДС. То есть государству кроме того, что оно ничего не делает для урегулирования цены, еще и выгодны такие высокие тарифы, так как оно получает НДС. Возможно, следует рассматривать вопрос об уменьшении НДС для потребителей", – сказал он.

Еще одним способом нивелирования скачка цены на газ могло бы быть использование подземных газовых хранилищ, продолжил эксперт.

"У нас есть подземные хранилища газа. Летом мы могли закачать газ по минимальной цене, и должны были это делать, и дать возможность закачивать и зафрактовывать этот газ, возможно, и потребителям, и компаниям", – пояснил он. Но этого не было сделано ни на уровне государства, ни на уровне отдельных органов местного самоуправления, констатировал Голубенко.

Он также указал на проблемы и ошибки власти, которые привели к неприятию населением резкого повышения тарифов на природный газ.

Во-первых, несмотря на то, что повышение тарифов зимой было прогнозируемым, "государство не провело надлежащей разъяснительной работы с гражданами, должным образом не отреагировали органы местного самоуправления".

Во-вторых, "органы местного самоуправления не смогли заключить контракты и зафиксировать цену на газ еще летом или, по меньшей мере, в сентябре".

В-третьих, на проблему не обратил внимание Антимонопольный комитет. "Рынка как такового у нас нет. Цена диктуется непосредственно монополистами. У нас есть монополия на рынке обслуживания сетей. Есть целый ряд предприятий, которые в большинстве принадлежат одной финансово-промышленной группе. Здесь должен сработать Антимонопольный комитет", – отметил он.

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