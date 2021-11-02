Доставка газа в Украине может подорожать до четырех раз: сколько заплатим в отопительный сезон

В Украине облгазы на своих сайтах опубликовали предложения повысить тарифы на доставку газа в 2-4 раза. Инициативу после обсуждения еще должна утвердить профильная комиссия (НКРЭКУ). Однако, "Нафтогаз", не дождавшись выводов регулятора, поспешил заявить, что ожидаемый резкий рост цен – фейк. Хотя сама компания не имеет никакого отношения к облгазам. В самой комиссии соглашаются: рост цен будет, но, вероятно, не настолько значительным, как того хотят облгазы.

Как могут пересчитать абонплату и сколько придется заплатить в отопительном сезоне, читайте в материале OBOZREVATEL.

Предпосылки для увеличения тарифов на распределение есть, но этого можно избежать путем регулирования цен на газ для облгазов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил OBOZREVATEL: стоимость распределения примерно на 40% состоит из стоимости технического газа, который нужен облгазам для предоставления услуги. И этот газ они берут у "Нафтогаза".

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"Я так понимаю, что НАК "Нафтогаз" продает им этот газ по коммерческой стоимости. То есть, не по 7,96 грн, не по 7,42 грн, а, вероятно, как на рынке – по 35-40 грн. Когда у тебя в себестоимости газ заложен на уровне 5-7 грн, а тебе продают его в 6 раз дороже – ты вынужден поднимать стоимость услуг", – говорит эксперт.

По словам Попенко, несмотря на порой неприемлемое поведение облгазов с потребителями в регионах, в этой ситуации они выполняют норму закона, которая прописана в Кодексе газораспределительных систем. Согласно ему, начисление стоимости идет по формуле, в которой одним из компонентом является стоимость технического газа.

В "Нафтогазе" же заявили, что готовы поставлять голубое топливо облгазам по выгодной цене. "У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке – облгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка", – сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, облгазы на своих официальных сайтах уже опубликовали документы, в которых предлагают обсудить новые цены. Компании пояснили, что из-за роста расходов, повышения зарплат и т.д. они вынуждены также поднимать и свои тарифы. Некоторые из них предлагают поднять цены в два-четыре раза.

Кто и как хочет пересмотреть цены:

Луганскгаз – с 1,55 грн до 8,41 грн;

Уманьгаз – с 1,78 грн к 8,91 грн;

Одессагаз – с 0,84 грн до 4,52 грн;

Киевгаз – с 0,31 грн до 0,83 грн;

Киевоблгаз – с 1,45 грн до 3,38 грн.

А вот член НКРЭКУ (устанавливают тарифы облгазам) Ольга Бабий пояснила: это всего лишь предварительные расчеты, которые никто не утверждал. И если подорожание будет, то не таким значительным. "Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.

А вот здесь ситуация более стабильна. По состоянию на начало ноября ни один поставщик тепла тариф не повысил, хотя причины для этого были и есть – в тарифах заложена цена на газ около 5 грн за куб, в то время как сейчас они платят 16,8 грн за каждый кубометр.

В ситуацию вмешался Офис президента Владимира Зеленского, в то время как Кабмин Дениса Шмыгаля фактически бездействовал. В результате подписали меморандум о намерениях не пересматривать цены, городам частично компенсировали расходы на компенсацию убыточной работы предприятий.

Удалось договориться и с поставщиками газа. Они получили от "Нафтогаза" голубое топливо по цене в 7,42 грн за куб, украинцам продают его уже почти за 8 грн. К примеру, сейчас поставщик "Запорожгазсбыт" продает голубое топливо по 7,99 грн за кубометр, а доставка этого куба стоит 1,1 грн.

В ноябре 2020-го кубометр стоил 8,96 грн, а доставка обходилась в 0,76 грн. То есть, в результате с доставкой кубометр был в прошлом году на 63 копейки дороже. В целом же расходы на тепло не изменятся.

Грядущий отопительный сезон может принести свои сюрпризы. Кабмин вместе с "Нафтогазом" фактически не обеспечили покупку газа в больших объемах до скачка цен. И теперь, если зима будет холодной, вполне вероятно, что накопленных в хранилищах запасов может не хватить. И тогда газ придется покупать на рынке по огромным ценам.