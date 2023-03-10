Долги украинцев за коммуналку ведут к росту тарифов: эксперт объяснил связь

Долги за коммуналку, которые уже накопили украинцы, приведут к более существенному росту тарифов, чем было бы без долгов. Коммунальные предприятия уже закладывают в экономическое обоснование будущих тарифов потери, которые понесли из-за неплательщиков.

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Об этом рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, среди прочего, долги населения не позволяют коммунальщикам проводить капительные ремонты, а также мотивировать сотрудников.

"По моим личным расчетам, задолженность может составлять до 130 млрд грн. Это крайне серьезная сумма... Это невыполненные капитальные ремонты, невыплаченные премиальные, надбавки и т.д. Большинство коммунальных предприятий, имея долг, уже закладывают в основу формирования экономической себе стоимости тарифа долги предыдущих периодов. И выходит так, что эти долги напрямую влияют на тарифную политику, которую формирует предприятие, на рост тарифов", – объяснил Попенко.

Что касается самого роста тарифов, то эксперт напомнил: в законе, который был принят летом прошлого года, четко прописано несколько тарифов, которые нельзя поднимать. Речь идет о горячем водоснабжении, отоплении и распределении газа. "Поэтому мы слышим уже много голосов, которые говорят, что в обозримом будущем нас ждет повышение тарифов на электроэнергию и, возможно, на газоснабжение", – отметил эксперт.

Попенко предполагает, что повышение может произойти уже в апреле. Однако правительство еще не принимало никаких официальных решений на этот счет. В Кабмине признают: повышение тарифов необходимо, хоть и может вызвать недовольство у потребителей. Однако там уверены, что адресные субсидии для незащищенных слоев населения способны нивелировать социальное напряжение.

Напомним, только в 2022 году в Украине было открыто почти 52 тыс. судебных дел по взысканию долгов за оплату "коммуналки". Это 26% всех гражданских дел, и "коммунальная" категория споров является абсолютным лидером среди судебных дел всех судов.

Ранее OBOZREVATEL разбирался, обязательно ли платить за коммуналку во время войны и что грозит должникам. Неплательщики могут столкнуться с неприятными последствиями и во время военного положения, и после его окончания.

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