Депутаты придумали, как снизить цены на продукты и коммуналку в Украине

Народные избранники предлагают временно изменить налоговое законодательство – до конца текущего года разрешить не платить налог на добавленную стоимость (НДС) с продуктов питания, производимых в Украине, и в три раза уменьшить размер такого налога на услуги по поставке и распределению энергоносителей. Ожидается, что такие меры позволят снизить цены продукты и коммуналку в Украине.

Соответствующие новшества содержатся в законопроекте № 7023 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об удешевлении стоимости продуктов питания и сохранении конкурентоспособности отечественного производителя". Его авторами выступила группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" и группы "За майбутнє".

Согласно пояснительной записке к документу, в ближайшее время многие страны Европейского Союза, планируют снизить до нуля ставку НДС на продукты питания и значительно снизить ставку налога на отдельные энергоносители. Соседняя Польша уже внедрила такие меры с 1 февраля.

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Как утверждают авторы документа, если не последовать примеру европейских соседей, это приведет к обвалу сельскохозяйственного рынка вследствие уменьшения переработки внутри страны. Произойдет импортозамещение товаров отечественных производителей.

"Рынок сельскохозяйственной продукции стран ЕС вплотную граничит с украинским, поэтому отечественная сельхозпродукция и производные от нее продукты питания не смогут выдержать конкуренцию по цене", - идет речь в пояснительной записке. Как результат - банкротство и закрытие значительного количества украинских предприятий и, соответственно, уменьшение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В связи с этим, законопроектом предлагается внести такие изменения в Налоговый кодекс:

до 1 января 2023 года не взимать НДС с продуктов питания , которые производятся в Украине;

до 1 января 2023 года снизить с 20% до 7% ставку НДС на услуги по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу.

В качестве дополнительной аргументации о необходимости снижения цен на продукты авторы законопроекта приводят результаты мониторинга расходов на питание домохозяйств в 100 странах мира за 2018 год, которое осуществляет Министерство сельского хозяйства США. Украина в этом рейтинге занимает 93 место.

В частности, украинцы тратят на продукты 42,2% своих совокупных расходов (в среднем 858 долларов США в год). Худшая ситуация только в Уганде (доля расходов на питание – 44,2 %), Казахстане (44,9%), Анголе (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерии (59,0%).

В странах-соседях, граничащих с Украиной, этот показатель значительно меньше. Так, в Польше, Словакии, Венгрии, Турции расходы на питание находятся в диапазоне 16-25% всех затрат, в Белоруссии, Грузии – в пределах 30%

"Таким образом, реальные доходы для большинства населения Украины заставляют тратить почти все средства на самые необходимые товары и услуги, прежде всего на продукты питания, и не позволяют делать сбережения", - резюмируют авторы законопроекта.

Также указывается, что рекордно высокие цены на газ в Европе отражаются на Украине крайне негативно. Высокие цены на газ повышают себестоимость продукции украинских предприятий, что отражается на конечных ценах, в том числе на продуктах питания. Поэтому снижение ставки НДС до 7% с операций по снабжению жилищно-коммунальными услугами будет способствовать поддержке их потребителей, особенно в условиях пандемии COVID19 и значительного удорожания энергоресурсов.

О том, как будут компенсироваться возможные налоговые потери бюджета от внедрения такой инициативы, авторы документа не объясняют. В пояснительной записке лишь говорится о том, что "краткосрочное уменьшение поступлений от налогообложения НДС будут компенсированы поступлениями от налоговых платежей украинских производителей продуктов питания, которые в результате реализации данного закона продолжат свою деятельность на рынке".

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