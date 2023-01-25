Дефицит мощности растет, электричество в Украине будут отключать целые сутки: подробности

В Украине увеличивается дефицит мощности в энергосистеме. Причина – рост потребления. В связи с этим всем облэенерго страны были доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течении всех суток 25 января.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там напомнили: превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме, а следовательно, и аварийны отключениям.

Почему растет потребление

Рост потребления электроэнергии связан с ухудшением погодных условий, рассказали энергетики. В частности, снижением температуры воздуха.

"Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания. Соответственно, значительно увеличивается и дефицит мощности", – объяснили они.

Почему сохраняется дефицит

Дефицит мощности в сети возник в результате атак РФ на энергоинфраструктуру Украины. В частности:

в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть;

последняя атака 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Кроме того, за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке страны. "Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – констатировали в "Укрэнерго".

Как проходят ремонты

Как рассказали в компании, энергетики постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов. При чем даже в местах, где ведутся активные боевые действия – "там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы".

В то же время там признали: проводить работы становится все труднее. Причина – продолжающиеся обстрелы россиян.

"После каждой следующей атаки по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее. И длится дольше", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оштрафовали 2 облэнерго – за несправедливое отключение света жителям страны. Под санкции попали ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети". В компании ДТЭК заявили, что будут оспаривать такое решение.

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