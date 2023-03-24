Будут ли отключать электроэнергию 24 марта: чего ждать украинцам

В Украине 24 марта не ввели графики отключения электроэнергии. Однако в Киевской, Житомирской области и Киеве возможны отключения на отдельных участках в случае, если увеличится нагрузка на сети.

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Как отмечают на сайте "Одесских электросетей", в Одессе отключения отменили, однако они возможны в отдельных районах при высоких нагрузках. Проблема заключается в повреждении сетей. Для их восстановления понадобится длительное время.

Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных российских ракетных обстрелов. При этом продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими обстрелами. "Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, в результате российских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанесены тяжелые повреждения оборудованию.

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет проходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые необходимые элементы оборудования. Причем это оптимистичный прогноз.

В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь линии, кроме всего прочего, "отремонтированы на коленке".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Отключения света могут вернуться в любой регион.

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