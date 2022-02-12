Без ванны и бутылка в сливном бачке: как украинцы экономят на коммуналке и за счет чего платят меньше

В Украине зимой семья с ребенком в доме с центральным отоплением платит за коммунальные услуги более 2 тыс. грн (исходя о данных Госстата о расходах). Чтобы сократить эту цифру, многие украинцы решаются на спорные методы экономии: ограничивают прием ванны, заполняют туалетные бачки пластиковыми бутылками и отказываются от телевизора.

OBOZREVATEL расспросил о том, как украинцы сокращают потребление коммуналки и выяснил, какие методы действительно могут сработать.

Студентка КНУ им. Шевченко Мария два года жила в съемной квартире вместе с собственницей жилья – 74-летней Анной Ивановной. За это время, говорит девушка, она изучила все способы экономии коммуналки. "У хозяйки в квартире оба взрослых внука зарегистрированы, так что субсидию она не получала. Считает каждый литр воды и каждый кВт*час электроэнергии", – говорит Мария.

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В сливном бачке над унитазом Анна Ивановна расположила пустую литровую пластиковую бутылку – чтобы бачок полностью не заполнялся водой. На ночь пенсионерка отключала электроэнергию во всей квартире – чтобы у квартирантки не было соблазна засидеться за включенным компьютером.

Кроме того, в квартире действовали следующие правила:

купание в ванне запрещено – только душ. "Она с самого начала объяснила, как правильно мыться. На себе показывала, хорошо хоть не раздевалась. Намочиться, воду выключить, намылиться, воду включить и смыть мыло. Второй раз можно повторить процедуру. Если третий раз повторить процедуру – она будет стучаться в дверь и возмущаться", – делится секретами экономии Мария.

телевизор два часа перед сном, а свет можно и не включать. Самые строгие правила касались электроэнергии, говорит студентка. Если нужно вечером пройтись по коридору квартиру, лучше использовать свет от мобильного телефона. Попросту включать лампочки – расход электроэнергии.

мыть посуду только в тазике. Проточной водой в квартире Анны Ивановны разрешалось только смывать моющее средство с посуды, а вот мыть ее – только в тазике с водой. После этой грязной водой наполнялся бачок унитаза.

28-летний Александр еще в 2016-м прошел курсы энергоаудита и изучил все доступные способы экономии. На кранах – специальные аэраторы, отопление (газовый котел) работает только в том случае, если температура в квартире опускается ниже 18 градусов, при этом когда все выходят из квартиры – последний должен отключить не только все электроприборы, но и котел.

"Когда в январе было несколько совсем морозных дней, кошка моя пострадала. Весь день мы на работе, отопление отключаем, а она мерзла и пряталась от холода в вещах в шифоньере", – говорит парень. Чтобы экономить, киевлянин также разработал "полезные привычки":

покупать только энергоэффективные лампочки. "Мой дом построен в 2020-м и вот только недавно мы заключили договора с поставщиком электроэнергии и начали платить по тарифу для населения. До этого стоить каждого кВт*час была раза в три выше, чем платят в других многоэтажках. Когда заменил все лампочки на энергоэффективные, перестал включать все лампы "для комфорта", где-то на 200 грн стал платить меньше ежемесячно", – делится своим опытом Александр.

покупать электроприборы высокого класса энергоэффективности. "Я имел неосторожность купить стиральную машину российского производства местной их марки. Выбирал такую, чтобы была с сушкой и не обратил внимание, что класс энергоэффективности В. Так она не просто тратит в два раза больше электроэнергии, ей еще нужно 110 литров воды для стирки. До этого у меня была машинка, которая потребляла 50 литров воды за цикл. То есть каждая стирка получается в два раза дороже", – говорит парень.

Самый высокий расход – на отопление. В отопительный сезон украинцы тратят примерно 70% от общих коммунальных расходов на тепло. В то же время и способы экономии здесь наиболее дорогостоящие. В многоэтажном доме нельзя утеплять отдельные квартиры – только весь дом по периметру. Иначе могут появится плесень и микротрещины.

На полную термомодернизацию многоэтажки придется потратить около миллиона долларов. По словам эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко, если делать комплексную термомодернизацию "хрущевки", то это обойдется в 10 тысяч долларов с квартиры.

Можно установить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодными регулированием. Он обойдется от 100 тыс. грн. Он относительно недорого стоит и позволяет быстро компенсировать расходы за счет экономии. Окупаемость одного ИТП составляет 2-3 года, а предполагаемая экономия – до 40% тепла в расчете на квартиру, считает Попенко. Кроме того, можно утеплить трубы отопления и горячей воды в подвальных помещениях. Это уменьшит потери тепла еще до 10%.

Таким образом, расходы тепла уже могут сократиться в 1,5 раза. Если же вместе с этим заменить окна, двери в подъезде, утеплить подвал и крышу, можно платить за тепло в несколько раз меньше.

Экономия воды и электроэнергии: главное – сохранить комфорт. Государственное агентство по вопросам энергоэффективности опубликовало на своем сайте советы, как платить меньше за воду и электроэнергии. Все они сводятся к одному: тратить энергоресурсы только тогда, когда они действительно нужны. Оставлять кран открытым в момент, пока вы чистите зубы, не выключать свет и использовать устаревшие электроприборы – лишние расходы.

Главным же условием "правильной" экономии должен оставаться комфорт. Правильная экономия заключается в сокращении "лишних" расходов, а не в создании новых сложностей.