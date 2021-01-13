"Батьківщина" требует снижения тарифов на газ для населения в три раза

6 гривен 99 копеек за газ, которые правительство объявило "скидкой", на самом деле является повышением цены для рядовых украинцев. Импортный газ из хранилищ должен стоить не более 4 гривен, а украинский – не более 2 гривен. С таким требованием выступила партия "Батьківщина".

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время брифинга по результатам совещания касательно тарифов. Оно состоялась в Верховной Раде, говорится на сайте "Батьківщини".

Политик отметил, что только под давлением людей премьер вынужден был пообещать "снижение" цены до 6 гривен 99 копеек и рассказать, как правительство будет это делать.

Однако, по подсчетам "Батьківщини", реальная цена на газ должна быть совсем другой.

"3,6 гривны – это средняя цена газа, который находится сегодня в украинских хранилищах и принадлежит украинскому народу. Тогда возникает вопрос, почему нельзя прибавить к этой сумме стоимость хранения и выйти на сумму, например, 4 гривны? И это могла бы быть такой цена импортного газа. По себестоимости газа собственной добычи, то там официальные статистические данные с учетом всех расходов говорят, что максимум – 1,5-2 гривны. Вот это цена украинского государственного газа, которого вполне достаточно для населения Украины и теплокоммунэнерго", – отметил народный депутат.

По словам Кучеренко, пока будет существовать НАК "Нафтогаз", пока он будет обладать 70% добычи украинского газа, ни о каком рынке и конкуренции не может быть и речи.

Депутат отметил, что причиной тарифного и управленческого кризиса стали не только действия правительства и "Нафтогаза". Огромную роль сыграл так называемый государственный регулятор – НКРЭКУ.

"Когда мы читаем отчеты о рекордной закачке газа, на сегодня на 25% в хранилищах больше газа, чем в прошлом году. Так как может быть, что там газа больше, а нам с вами поднимают цену. Как так случилось, что НАК "Нафтогаз" структура, которая не добывает и не транспортирует газа, к тому же у неё вырос персонал за последний год в 1,2 раза. При этом средняя заработная плата у менеджера "Нафтогаза" – 240 тысяч гривен в месяц. 3,5 миллиарда гривен составляет содержание этого ничтожного монополиста", – возмутился народный депутат.

Кучеренко отметил, что позиция Юлии Тимошенко и партии "Батьківщина" заключается в том, что только ликвидация НАК "Нафтогаза" даст возможность выйти на конкурентный рынок, сделать действительно прозрачную систему ценообразования, в которой люди смогут платить справедливую цену.

"Только в зале Верховной Рады будет трудно решить эту проблему, потому что правительство не предлагает вариантов комплексного решения, а в зале нет большинства для того, чтобы раз и навсегда комплексно решить тарифный вопрос. Именно поэтому Юлия Тимошенко и партия "Батьківщина" обратились к своим депутатам местных советов немедленно собирать сессии городских и областных советов, анализировать тарифы и обращаться к правительству, к Верховной Раде, с требованием немедленно вводить адекватное государственное регулирование тарифов по всей территории Украины, потому что они просто вышли из-под контроля", – подытожил Алексей Кучеренко.