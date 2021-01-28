Члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" получили десятки миллионов гривен зарплаты

Члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" (УЗ) за разные периоды времени получили от 1,4 до 13,8 млн гривен заработной платы.

Об этом пишут "Буквы". Как сообщил журналист издания, соответствующую инфографику анализировал 28 января в зале заседаний Верховной Рады Украины нардеп от "Батьківщины" Вадим Ивченко.

Так, экс-народний депутат, журналист Сергей Лещенко за четыре месяца 2020-го – с начала января до конца апреля – заработал в должности члена Набсовета "УЗ" 1,4 млн гривен.

Зарплата главы совета Шевка Аджунера с сентября 2018-го по 30 апреля 2020 года составила 13,8 млн гривен.

Еще один член совета Кристиан Кун за этот же период времени получил 11,7 млн гривен. Столько же начислено Андреасу Матье и Андерсу Ослунду.

Такие же данные ранее обнародовала на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее глава "УЗ" Владимир Жмак рассказал, что получает зарплату в размере 625 тыс. гривен. Он отметил, что она меньше рыночного уровня для такой компании. И добавил, что его предшественник на этом посту Евгений Кравцов получал больше.

В то же время Жмак заявил, что не может назвать зарплату членов Наблюдательного совета, уточнив только, что ее размер устанавливает Кабинет министров Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению нардепа, члена парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константина Бондарева, реформирование "УЗ" давно назрело.

Ее новый руководитель Жмак и его команда настроены на изменения и готовы повысить эффективность деятельности компании, отметил он.