Четыре решения о закрытии дела 'Роттердам+' подтвердили отсутствие в нем состава преступления, – нардеп

Четыре отдельных решения различных прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "Роттердам+" окончательно подтвердили отсутствие в этом деле состава преступления.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в эфире "Украины", передает "РБК".

"Четвертый раз прокурор САП закрыл это уголовное производство: это подтверждает, что нет состава преступления, нет ущерба, нет пострадавших", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что многочисленные заключения органов прокуратуры лишний раз подтвердили, что не было даже оснований 4 года назад начинать это расследование.

"Не было и нет оснований и доказательств в этом деле, чтобы даже открывать производство", - добавил нардеп.

Напомним, 20 мая САП в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтвержденные Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.